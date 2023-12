Donna uccisa a Andria, colpo mortale al cuore

Sarebbe stato un colpo al cuore a uccidere Vincenza Angrisano, la donna di 42 anni assassinata ad Andria martedì scorso dal marito reo confesso, Luigi Leonetti. È quanto è emerso dall'autopsia eseguita oggi pomeriggio presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe stata raggiunta da tre coltellate mentre si trovava sull'uscio della porta del bagno della piccola abitazione a tre chilometri dal centro abitato della città, e quella mortale sarebbe stata quella che l'ha colpita al petto. La 42enne, che si occupava della vendita di prodotti per la casa, sarebbe deceduta in breve tempo tanto che al suo arrivo, il personale del 118 chiamato dall'uomo, ha solo potuto constatare il decesso. Ora si attendono gli esami di laboratorio su quanto rinvenuto sul luogo del delitto, tra cui indumenti e il coltello impugnato dal 51enne che si trova in carcere a Lucera (Foggia) con l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante di aver compiuto il fatto ai danni del coniuge. A eseguire gli accertamenti saranno i Carabinieri del Ris e della Scientifica. La salma intanto è stata riconsegnata alla famiglia e lunedì prossimo saranno celebrati i funerali.