Difesa Gravina, 'tutto chiarito fino all'ultimo centesimo'

"Abbiamo consegnato tutto. Tutto chiarito e documentato. Totalmente e fino all'ultimo centesimo". E' quanto afferma l'avvocato Fabio Viglione, difensore, assieme all'avvocato Leo Mercurio, del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in riferimento all'indagine della Procura di Roma. Nel procedimento il numero uno di via Allegri è accusato di autoriciclaggio. "Continuare a parlare di bonifici ricevuti senza spiegare - aggiunge Viglione - che si riferivano ad una opzione a titolo oneroso per l'acquisto di una prestigiosa collezione di libri, successivamente non esercitata, e senza dare evidenza del bonifico con il quale la somma veniva conseguentemente restituita, significa stravolgere la verità che mai come in questo caso è documentata in tutti i suoi passaggi. Qui non siamo nel campo delle interpretazioni ma della semplice constatazione di fatti oggettivi e, come tali, documentati".