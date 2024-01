Detenuto morto nel carcere di Ancona, terzo da inizio anno

Un detenuto è stato trovato morto intorno alle 6 di stamane nella sua cella nel carcere di Montacuto ad Ancona. Si tratta di un 36enne tunisino; a dare l'allarme sono stati i compagni di cella, Sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa, ma i soccorsi sanitari sono stati inutili. E' il terzo decesso registrato dall'inizio del 2024 nell'istituto di pena anconetano. Il 5 gennaio si era ucciso in una cella di isolamento il 35enne Matteo Concetti. Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio è morto per cause naturali un altro detenuto, un 41enne algerino, arrestato pochi giorni prima per spaccio di stupefacenti.