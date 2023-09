Debito pubblico, Bankitalia ne detiene una quota nel portafoglio

La quota del debito pubblico detenuta dalla Banca d'Italia è calata. Secondo quanto spiegato dall'Istituto Centrale, a luglio è scesa al 25,2% (dal 25,4% del mese precedente), mentre a giugno (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quelle detenute dai non residenti e dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) sono leggermente aumentate, attestandosi rispettivamente al 26,9 e all'11,8%.