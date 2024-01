De Luca presenta denuncia contro Fitto su fondi per il Sud

"Allo scadere dei 30 giorni previsti nella precedente diffida, è stato presentato oggi, come annunciato dal Presidente Vincenzo De Luca, l'esposto-denuncia contro il Ministro Raffaele Fitto in relazione al blocco da parte del Ministero della Coesione - da oltre un anno e mezzo - dei fondi di sviluppo e coesione (FSC), destinati al Sud". Lo rende noto la Regione Campania. La denuncia è stata presentata in sede di giustizia amministrativa, contabile e penale. E' stato presentato, si apprende, un ricorso al Tar della Campania, alla Procura contabile ed alla Procura della Repubblica. "Il governo Meloni nemico del Sud", si sottolinea nella nota diffusa dalla Regione. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca "rinnova al ministro Fitto l'invito ad un confronto pubblico".