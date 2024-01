Daniel Craig queer per Guadagnino, tra le perfomance del 2024

La performance di Daniel Craig, ormai ex James Bond, in Queer di Luca Guadagnino, è tra le più attese del 2024. Variety inserisce la prova dell'attore inglese tra quelle su cui puntare al cinema nel nuovo anno tra Lady Gaga come Harley Quinn nel nuovo Joker, Angelina Jolie in Maria (Callas) per Pablo Larrain, Robert Pattinson in Mickey 17 per citarne solo alcuni. Craig interpreta un fuggitivo americano nella decadente Città del Messico degli anni '40 che si infatua di un militare della Marina in congedo (Drew Starkey). Adattato dal libro di William S. Burroughs, con Lesley Manville (la principessa Margaret di The Crown) e Jason Schwartzman nel cast, Queer è il nuovo impegno di Luca Guadagnino, di cui ad aprile uscirà Challengers, il triangolo tennistico con Zendaya, Josh O' Connor e Mike Faist. Queer è una produzione di Lorenzo Mieli per The Apartment, Frenesy, Fremantle North America.