Dall'Ue 652 milioni a 255 ricercatori, 22 gli italiani

Il Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) ha assegnato 652 milioni di euro a 255 ricercatori che lavorano in campi all'avanguardia: si tratta degli Advanced Grants, finanziamenti europei tra i più prestigiosi in campo scientifico. Con 22 ricercatori l'Italia quarta in classifica, dietro a Germania (50), Francia (31) e Gran Bretagna (28), ma se si considerano i progetti ospitati il nostro Paese scende al sesto posto, alla pari con l'Austria. Sono infatti 12 i progetti italiani finanziati e, tra questi, soltanto due sono guidati da donne. Tra gli istituti comanda la classifica l'Università di Milano, con due finanziamenti.