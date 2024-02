Da Unicredit per l'Italia 10 miliardi per crescita imprese

Unicredit lancia la terza edizione del piano 'UniCredit per l'Italia' con nuove soluzioni e un valore complessivo di 10 miliardi per la crescita delle imprese. Il focus è su micro imprese, Pmi e terzo settore. Ad annunciarlo, collegato da New York, il ceo, Andrea Orcel nel corso di un incontro con la stampa. I nuovi finanziamenti sono finalizzati al supporto di investimenti, capitale circolante e liquidità e possono prevedere condizioni agevolate. Il 40% delle risorse è destinato al Mezzogiorno.