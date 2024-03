Da Fascina 42mila euro in due mesi a Fi, il quadruplo del 2023

Nei primi due mesi del 2024 Marta Fascina ha versato a Forza Italia 42.700 euro, oltre quattro volte quanto aveva fatto l'anno scorso. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi ha effettuato quattro versamenti fra gennaio e febbraio, uno da 40mila euro e tre da 900 euro, la cifra con cui mensilmente sono chiamati a contribuire i parlamentari azzurri e che la deputata lo scorso anno ha depositato nelle casse del partito undici volte, per complessivi 9.900 euro, in linea con quanto fatto nel 2022 (9.000 euro). In questi due mesi, secondo il resoconto di "contributi, prestazioni e altre forme di sostegno percepite", FI ha ricevuto complessivamente oltre 600mila euro.