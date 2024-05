Cup unico ed esami nel weekend nel piano anti liste attesa

Un Cup unico regionale e infra-regionale, una piattaforma per il monitoraggio dei tempi, la possibilità di acquisto di prestazioni da strutture private ed estensione degli orari per effettuare visite ed esami nelle giornate di sabato e domenica. Sono alcuni delle misure urgenti contenute nella bozza del decreto legge del Ministro Orazio Schillaci per tagliare le liste di attesa, che l'ANSA ha potuto visionare, atteso in Consiglio dei Ministri per i primi di giugno.