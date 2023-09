Cuneo e prima aliquota Irpef, modifiche collegate

Una prima modifica delle aliquote Irpef, partendo da un aumento della soglia del primo scaglione, potrebbe entrare nella manovra. Servirebbe ad accompagnare e potenziare il taglio del cuneo fiscale sui redditi più bassi. "Se do più soldi col cuneo, poi vengono mangiati dall'aliquota fiscale al 23% della prima aliquota", ha spiegato il viceministro all'Economia Maurizio Leo che gestisce i dossier fiscali del governo. "Allora - ha aggiunto - devo aumentare anche la soglia del primo scaglione di reddito, che arriva ora fino a 15.000 euro di reddito, altrimenti quello che ti do in parte me lo riprendo". Il tema è certo sul tavolo del governo in vista della prossima manovra, che però non può prescindere dal mantra che viene ripetuto a pie da tutti: "E' chiaro che dobbiamo trovare le risorse e fare delle scelte", magari scontentando qualcuno.