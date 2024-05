Crosetto, 'progetto ritorno leva non riguarda forze armate'

"Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola. Le forze armate servono per fare professionisti, che difendono le istituzioni e la pace. Il servizio civile universale non è una cosa che riguarda le forze armate". Così il ministro della difesa Guido Crosetto, sul progetto di un ritorno della leva obbligatoria per attività svolte dai giovani a favore della comunità. Crosetto lo ha detto arrivando all'adunata degli Alpini in corso a Vicenza. "Il servizio civile universale - ha concluso - non è una cosa che riguarda le forze armate". Secondo gli organizzato sono circa 85 mila i partecipanti alla sfilata che conclude oggi l'Adunata nazionale. Una parata che dovrebbe durare tra le 10 e le 11 ore. Si tratta di una delle adunate alpine con il maggior numero di presenze complessive, oltre 450 mila. La sfilata è stata aperta dalla fanfara della Brigata Alpina Julia.