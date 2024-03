Crosetto, 'attacchi Houthi si evolvono, Aspides fondamentale'

"Si tratta di una zona che è diventata pericolosa, nella quale gli Houthi sono passati dagli attacchi ai mercantili alle navi militari. C'è una evoluzione continua delle modalità di attacchi. Anche questa notte gli attacchi sono stati condotti in modo diverso". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo all'evento LetExpo2024. "Non basta l'approccio militare, che serve per dare sicurezza, ma il tema di cui si parlerà nelle prossime settimane è quello di affiancare altri sistemi, altri interventi, altre trattative politiche e diplomatiche per far cessare questi attacchi che poi non incidono, come vorrebbero nelle dichiarazioni degli Houthi, sulla guerra a Gaza, ma soltanto sull'economia italiana o dell'Europa", ha aggiunto Crosetto.