Crippa si pronuncia sulla Sardegna, Truzzu candidato

"La questione del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna dovrebbe essere definita oggi", ha affermato il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, durante un discorso alla camera. "Non è ancora risolta, ma credo che alla fine, considerando anche l'insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu". Crippa ha poi commentato la situazione in Basilicata, dicendo: "Capisco e comprendo la posizione di FdI quando sostiene che in Sicilia il candidato presidente è stato di Forza Italia anziché di FdI. Anche la Lega ha fatto uno sforzo in Sardegna per mantenere l'unità del centrodestra, il che è importante per noi, poiché crediamo ancora che la squadra di Solinas abbia governato bene. Ora un altro partito dovrebbe fare lo stesso sforzo: se la regola è che le percentuali dei partiti contano, al momento la Lega è chiaramente in credito".