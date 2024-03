Covid, Gentiloni: immagini carri militari scossero l'Europa

È iniziata a Bergamo la commemorazione delle vittime del Covid: presenti Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia, e Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, accolti dal sindaco Giorgio Gori. Gentiloni ha fatto riferimento alle immagini di quando i carri militari con le bare lasciavano Bergamo: "Quelle immagini hanno anche risvegliato qualcosa nella coscienza dell'Europa, la necessità di un grande intervento comune di solidarietà dopo le prime settimane di chiusura ed egoismi nazionali. Oggi sono qui per rendere omaggio alle vittime e alle famiglie e per ringraziare il personale sanitario"