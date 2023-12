Corte Suprema conferma abolizione autonomia Kashmir in India La Corte Suprema indiana ha confermato l'abrogazione dell'Articolo 370 della Costituzione che garantiva uno statuto autonomo al Jammu and Kashmir. La Corte ha stabilito che il Kashmir deve riacquisire la condizione di Stato e che le elezioni per l'Assemblea legislativa dovranno svolgersi entro settembre 2021.