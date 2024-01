Coppa Italia: 6-1 alla Salernitana, Juventus ai quarti

La Juventus si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Allegri subisce il gol in avvio ma poi dilaga e batte in rimonta la Salernitana 6-1 (2-1). Avvio di partita allo Stadium con la squadra di Pippo Inzaghi che passa in vantaggio al 2' con Ikwuemesi, complice un brutto errore di Gatti. Al 12' il pari bianconero con Miretti, e al 35' Cambiaso realizza il 2-1. Nella ripresa la Juve si porta ancora avanti con Rugani (9' st). C'è spazio anche per Yildiz che entra e provoca prima l'autorete di Bronn (30') e poi segna la rete del 5-1. Chiude nel recupero il gran gol di Weah. La Juve ai quarti affronterà il Frosinone di Di Francesco.