Conte su Stellantis, non ci servono commissari liquidatori

"Alla luce di queste dichiarazioni, ribadisco quello che ho detto all'ad di Stellantis in audizione: non ci servono commissari liquidatori, Elkann venga a rispondere davanti allo Stato, in Parlamento. Hanno avuto prestiti bancari garantiti dall'Italia nella fase più dura della pandemia e avevano dato garanzie su stabilimenti e occupazione: ora devono renderne conto alle Istituzioni, a tutti noi, agli operai in cassa integrazione a 1000 euro a cui inviano le letterine per comprare le Maserati a prezzi scontati". Lo scrive sui suoi canali social il presidente del M5s Giuseppe Conte. Nel post, il leader pentastellato pubblica il titolo di una testata giornalistica in cui si riporta la seguente dichiarazione dell'ad Carlos Tavares: "non escludiamo licenziamenti per rilanciare Stellantis".