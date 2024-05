Conte, in Liguria c'è un modello di capitalismo infetto

"In Liguria c'è un modello di capitalismo infetto che noi respingiamo con forza". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte nel corso della presentazione a Palazzo Madama del libro di Mario Turco "La strada giusta". "E' una forma di capitalismo su base relazionale. Che tipo di capitalismo è? E' quello di chi si procaccia la proroga delle concessioni edilizie e urbanistiche sulla base di incontri privati in luoghi privati senza trasparenza dei processi decisionali e democratici e, in cambio, finanzia le campagne elettorali", aggiunge Conte.