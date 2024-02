Consob boccia il bilancio di Bioera, il titolo scivola in Borsa

Tegola per Bioera: la Consob, dopo un'attività istruttoria che in novembre aveva portato a evidenziare alcune "criticità", ha attestato la non conformità del bilancio consolidato 2022 per l'inosservanza di diversi principi contabili. In particolare l'Autorità ha contestato la legittimità del deconsolidamento della partecipazione in Ki Group a partire dal gennaio 2021. Ovviamente vendite sul titolo in Borsa, con Bioera che ha ceduto il 4,55%, dopo cali anche a due cifre in corso di seduta, a 4,2 centesimi, sopra comunque i minimi di novembre a 1,5 centesimi.