Consiglio Stato, Monfalcone garantisca luoghi per preghiere

Il Consiglio di Stato, all'esito della camera di consiglio, ha accolto gli appelli cautelari delle associazioni culturali islamiche Darus Salaam e Baitus Salat di Monfalcone e nell'ordinanza precisa che "l'Amministrazione è tenuta a individuare, in contraddittorio con gli interessati e con spirito di reciproca e leale collaborazione, siti alternativi accessibili e dignitosi per consentire ai credenti l'esercizio della preghiera", fissando un tavolo di confronto entro 7 giorni. Il contenzioso tra Comune e associazioni riguardava 2 immobili usati per le preghiere, per i quali era stato ordinato il ripristino della destinazione d'uso.