La prossima riunione del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, dovrebbe tenersi mercoledì in mattinata. Poi nel pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, in veste di leader dei partiti di centrodestra, sono attesi a Cagliari per la chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu, il candidato presidente della coalizione per le Regionali in Sardegna.