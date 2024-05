Confermata per domani visita di Chico Forti alla madre a Trento

Confermata la visita di Chico Forti alla madre. Forti, 65 anni, lascerà domani in mattinata la casa circondariale di Verona - dove è stato trasferito dopo aver trascorso la prima notte in Italia nel carcere di Rebibbia - per poi essere trasportato a Trento da una scorta di agenti di polizia penitenziaria. Una volta in città il 65enne condannato all'ergastolo negli Usa per omicidio incontrerà la madre, Maria Loner Forti, 96 anni, che non lo vede da 16 anni. Terminata la visita, Forti sarà riportato nel carcere di Verona.