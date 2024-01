Concentrazione ricchezza sotto media Ue, Bankitalia

L'Italia si colloca sotto la media Ue per concentrazione della ricchezza, sullo stesso livello della Francia e dietro la Germania, che appare come "il paese con il maggior grado di disuguaglianza in termini di ricchezza netta". È quanto emerge da un'analisi della Banca d'Italia all'interno delle statistiche elaborate dalla Bce. Il divario rispetto all'area complessiva è dovuto alla maggiore quota di ricchezza netta detenuta in Italia dalle famiglie al di sotto della mediana (legata principalmente al possesso di abitazioni), come spiega lo studio.