Comunicazioni telefoniche e internet interrotte in tutta Gaza

La principale compagnia di telecomunicazioni della Striscia di Gaza ha dichiarato che i servizi di telefonia mobile e le connessioni Internet sono stati interrotti in tutto il territorio palestinese. "Ci dispiace annunciare che tutti i servizi di telecomunicazione nella Striscia di Gaza sono stati interrotti a causa dell'interruzione delle principali linee in fibra dal lato israeliano", ha affermato PalTel in un messaggio sui social media. "Gaza è di nuovo al buio".