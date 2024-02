Città 30, in un mese a Bologna il 16% in meno di incidenti

Dopo un mese di Bologna Città 30 gli incidenti sono calati del 15,8%%. I numeri sono diffusi dal Comune: si conferma dunque il calo, in particolare di quelli gravi e che vedono coinvolti i pedoni. Nelle prime quattro settimane (15 gennaio-11 febbraio 2024), sulle strade urbane si sono verificati in totale 186 incidenti, di cui un mortale, 122 con feriti (che hanno provocato 144 persone ferite), nessuno con feriti in prognosi riservata e 63 senza feriti. Nel 2023 gli incidenti erano stati in totale 221, tre mortali, 139 incidenti con feriti (178 le persone ferite), uno con ferito in prognosi riservata e 78 senza feriti.