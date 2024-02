Ciriani, allo studio intervento mirato su Irpef agricoli

"Il governo è sensibile alle istanze" provenienti dagli agricoltori e ha "come priorità l'impiego a sostegno dei più deboli" per questo "è allo studio, da inserire nel primo veicolo normativo utile" anche eventualmente il Milleproroghe una misura "volta a prevedere l'esenzione a quelli che necessitano un effettivo sostegno ferme restando le altre misure agevolative". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani durante il question time alla Camera e replicando a una domanda di Iv sull'Irpef per gli agricoli. "E' una occasione per finalizzare al meglio gli interventi pubblici per portare a casa risultati concreti".