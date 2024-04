Cio, 'atleti palestinesi invitati a Olimpiadi, qualificati o no'

Fra i 6 e gli 8 atleti palestinesi sono invitati a partecipare alle Olimpiadi di Parigi, anche se non dovessero qualificarsi: lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, aggiungendo che si tratta di un "impegno chiaro" del Cio, in vista dell'apertura dei Giochi, prevista per il 26 luglio. Bach, in un'intervista esclusiva all'agenzia Afp, ha detto anche che la cerimonia di apertura de Giochi, prevista all'aperto lungo le rive della Senna, sarà "iconica" e "indimenticabile", nonostante i timori per la sicurezza. "L'approccio estremamente meticoloso e professionale (delle autorità francesi) ci dà la fiducia che si potrà tenere questa cerimonia di apertura sulla Senna, e che sarà iconica e indimenticabile per gli atleti e che tutti saranno al sicuro", ha detto Bach.