Cina, 'sostegno da 26 Paesi su nostro piano per l'Ucraina'

Il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha affermato che 26 nazioni "hanno accettato di aderire o stanno cercando modi per farlo" alla visione di Pechino per risolvere il conflitto Russia-Ucraina. Parlando a pochi giorni dalla comunicazione che Pechino non sarà al vertice di pace in Svizzera del 15-16 giugno sul piano di Kiev, Wang ha affermato - nel corso di una conferenza stampa con l'omologo turco Hakan Fidan - che sia la Russia sia l'Ucraina hanno "confermato la maggior parte del contenuto" dei principi per una soluzione politica stabiliti da Cina e Brasile in una dichiarazione congiunta del mese scorso.