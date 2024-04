Cina sanziona 2 società Usa sulla vendita di armi a Taiwan

La Cina sanziona due società Usa, General Atomics Aeronautical Systems e General Dynamics Land Systems, per la "vendita di armi alla regione cinese di Taiwan". Tali continue operazioni degli Stati Uniti "violano gravemente il principio della 'Unica Cina' e i tre comunicati congiunti, interferiscono negli affari interni della Cina e minano la sua sovranità e integrità territoriale", ha riferito il ministero degli Esteri in una nota. Pertanto, ai sensi della Legge sulla lotta alle sanzioni straniere, alle due società "saranno congelati" beni mobili e immobili in Cina e "ai loro alti dirigenti sarà negato il visto o l'ingresso".