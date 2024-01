Cina-Russia, 'spingere legami militari a livello più alto'

Il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha avuto oggi una videochiamata con l'omologo russo Serghei Shoigu, esortando gli eserciti delle due parti "ad espandere di continuo la cooperazione pratica e a spingere le relazioni tra militari a un livello più alto". Lo si legge in una nota della Difesa di Pechino, secondo cui Shoigu ha replicato che Mosca "è disposta a collaborare con la Cina per innovare nei campi e nei metodi della cooperazione militare bilaterale e per spingere le relazioni tra i due Paesi e i due eserciti a nuovi livelli".