Cina in deflazione a dicembre, prezzi al consumo in calo del 0,3% La Cina resta in deflazione a dicembre, con minimi segnali di ripresa. Prezzi al consumo in contrazione annua dello 0,3%, prezzi alla produzione in calo del 2,7%. Surplus commerciale in aumento a 75,34 miliardi di dollari. Interscambio commerciale con la Russia a livelli record nel 2023, ma tensioni geopolitiche causano flessione dei flussi commerciali bilaterali.