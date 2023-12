Cina, il bilancio del terremoto sale a 131 morti e 980 feriti

E' di 131 morti e 980 feriti l'ultimo bilancio del terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito due giorni fa il centronord della Cina. Lo rendono noto oggi le autorità locali, citate dall'agenzia Xinhua. In particolare nella provincia del Gansu si registrano 113 morti e 782 feriti; 18 e 198 in quella del Qinghai, in cui risultano anche 16 persone disperse.