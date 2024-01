Cina: 44 persone sepolte a causa di una frana nello Yunnan

Sono almeno 44 le persone rimaste sepolte a causa di una massiccia frana che si è verificata oggi in Cina alle 5:51 locali (le 22:51 di domenica in Italia) nel villaggio di Liangshui, nella città di Tangfang (contea di Zhenxiong), parte della provincia di sudovest dello Yunnan. È quanto riportano i media statali, secondo cui "44 persone appartenenti a 18 famiglie sono rimaste intrappolate secondo un'indagine preliminare delle autorità locali". L'agenzia Xinhua ha aggiunto che sono ancora in corso le attività di ricerca e di salvataggio dei dispersi.