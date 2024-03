Cgil-Uil propongono 4 ore di sciopero l'11 aprile

"Noi oggi vi proponiamo 4 ore di sciopero per l'11 aprile e una grande manifestazione a Roma il 20 aprile sui temi della sanità, della sicurezza, del fisco". Lo ha affermato Pier Paolo Bombardieri, segretario generale della Uil, rivolgendosi all'assemblea nazionale Rls Rsu di Cgil e Uil oggi a Firenze. L'assemblea ha accolto con un grande applauso la proposta, e sarà chiamata a esprimersi su essa. "Pensiamo che i livelli di precarietà che ha raggiunto questo paese - ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini - siano sotto gli occhi di tutti, nel 2023 su 7 milioni circa di rapporti di lavoro attivati l'85% riguarda contratti a termine, lavoro a chiamata. Il 90% dei morti sul lavoro avviene in subappalto e sono spesso lavori precari. Superare la precarietà è un punto di fondo, e per fare questo bisogna cambiare le leggi. Le leggi non possiamo cambiarle noi ma il Parlamento, e siccome non le stanno cambiando, anzi, anche questo governo le ha peggiorate, pensiamo che il sindacato debba utilizzare tutti i mezzi a disposizione, dalla contrattazione alla presentazione di legge ma anche arrivare a un referendum abrogativo".