Casellati, spero di arrivare in Aula prima delle europee

"Io mi auguro di poter arrivare in Aula prima delle europee e mi auguro che maturi un atteggiamento più consapevole da parte dell'opposizione". Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati a margine del convegno di IoCambio. "La maggior parte degli emendamenti" alla riforma sul premierato "sono di carattere ostruzionistico". Di questa riforma "avevo discusso" prima di presentarla anche "con l'opposizione" perchè "credo che la Costituzione debba essere scritta tutti insieme, per cercare un punto di caduta. La risposta in commissione sono stati 2600 emendamenti. Non possiamo dare uno schiaffo alla Costituzione", ha concluso.