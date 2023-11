Casellati, semplificazione normativa è tema strategico

"Questa giornata mette in luce come il tema della semplificazione sia un tema strategico perché abbiamo troppe norme che sono confuse e trattano le varie materie in tanti provvedimenti. C'è la necessità di riordinare dei testi che rendono difficile la comprensione ai cittadini, alle imprese e agli addetti ai lavori". Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Casellati a margine dell'evento "La semplificazione normativa tra presente e futuro" in corso a palazzo Wedekind."Il futuro rispetto a questo è l'intelligenza artificiale, che noi adottiamo come strumento per semplificare, nel senso che non si sostituisce all'intelligenza umana ma ci può aiutare a mettere in ordine una complessità normativa sempre sotto la guida del legislativo. Questa mattina c'è anche un messaggio di Von der Leyen perché il tema della semplificazione normativa non è un tema solo italiano", ha concluso.