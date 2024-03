Casa Bianca, su asset russi decisione sovrana dei Paesi

Gli Usa sono favorevoli ad un utilizzo degli asset russi congelati a favore di Kiev ma "ogni nazione deve decidere per se stessa, è decisione sovrana". Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, in un briefing con i corrispondenti italiani in Usa dopo l'incontro tra Joe Biden e la premier italiana Giorgia Meloni nello studio Ovale. Kirby ha pero' precisato che il presidente americano "non ha l'autorita' per farlo, spetta al parlamento (che ci sta gia' lavorando, ndr)". E ha aggiunto che la mossa sarebbe da "concordare con gli alleati", con il G7 come sede di dialogo ideale.