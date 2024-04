Casa Bianca, indagine completa sul raid contro l'Ong Wck a Gaza

Gli Usa si aspettano un'indagine ampia e completa sull'uccisione degli operatori umanitari della Ong Word Central Kitchen e che sia accertata la responsabilità in modo appropriato: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, riferendo che una indagine preliminare dovrebbe essere già stata conclusa da Israele e che gli Usa premeranno perché l'alleato faccia di più per proteggere gli operatori umanitari. "Siamo rimasti indignati nell'apprendere di un attacco dell'Idf che ieri ha ucciso un certo numero di operatori umanitari civili dalla World Central Kitchen", ha aggiunto Kirby.