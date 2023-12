Capo dell'Unrwa, 'a Gaza c'è l'inferno in terra'

Il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) Philippe Lazzarini ha affermato, al termine di una visita notturna nella Striscia di Gaza, che i civili stanno vivendo "l'inferno in terra". "A Gaza, una tragedia che si aggrava senza fine. Le persone sono ovunque, vivono per strada, hanno bisogno di tutto. Chiedono sicurezza e la fine di questo inferno sulla terra", ha detto Lazzarini in un post su X, aggiungendo che la sua agenzia si trova ad affrontare "una situazione impossibile".