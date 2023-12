Cameron,attacchi Houthi su Mar Rosso non saranno tollerati

La coalizione promossa dagli Stati Uniti che si occuperà di garantire la sicurezza nel Mar Rosso è "un messaggio importante allo Yemen, gli attacchi non saranno tollerati". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico David Cameron intervenendo in un punto stampa congiunto alla Farnesina con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel Mar Rosso "è necessario far sì che la navigazione vada avanti e che si possano trasportare petrolio e e altri beni. Saremo partner sia noi che l'Italia" della coalizione.