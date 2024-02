Camera Usa boccia legge per aiuti separati a Israele

La Camera Usa ha bocciato il disegno di legge, proposto dai repubblicani, per separare gli aiuti ad Israele da quelli all'Ucraina e a Taiwan, come previsto dal pacchetto del presidente Joe Biden. Si tratta della seconda disfatta per il Grand old party alla Camera in pochi minuti dopo il fallimento dell'impeachment al segretario degli Interni. Il disegno di legge prevedeva 17,6 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele. Ma 167 democratici hanno votato contro dopo che Joe Biden ha avertito che avrebbe posto il suo veto, e si sono opposti anche 13 repubblicani in quanto non conteneva le compensazioni di bilancio richieste.