Calenda,coalizione di centrodestra europea?Non ci sono i numeri

E' possibile una coalizione di centrodestra, su modello italiano, nel Parlamento Europeo? "Non ci sono i numeri. Questa è una cosa di cui in realtà discutiamo in Italia. Io credo che si confermerà invece l'alleanza che c'è oggi, tra socialisti, popolari e liberali. E il nostro obiettivo è che la Commissione europea venga guidata da Mario Draghi", e questa è una cosa che ora anche Macron ha fatto sapere di volere". Lo dice a Mattino 5 su Canale 5 il leader di Azione Carlo Calenda. "Il nostro obiettivo - aggiunge Calenda - è anche superare il 5% che è una soglia psicologica, per fare capire agli italiani che c'è una alternativa tra votare la Meloni e votare la Schlein, perchè in Italia si vota così, anche questa campagna elettorale è tutta su questo. Ma l'Italia è 25esima su 27 in termini di influenza nel Parlamento europeo: non conta niente. Quindi più che dire votate contro la Schlein o la Meloni, bisognerebbe dire votiamo per avere un'Italia forte, mandando in Europa persone che abbiano le competenze".