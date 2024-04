Calenda, alle Europee ci metto la faccia, sfida ormai tra leader

"Noi abbiamo una lista con persone molto competenti nelle varie materie: è chiaro che le liste che corrono con i leader hanno un supporto in più. Quando si candidano Schlein e Meloni, e per Azione questa è una sfida molto importante, non posso non metterci la faccia". Lo dice Carlo Calenda ai microfoni di Radio Rai1 'Giù la maschera'. "Se si candidano tutti i leader non è più solo un confronto sulle elezioni europee ma è un confronto su leadership che si misurano con l'elettorato. Firmare un patto tra tutti per non candidarsi sarebbe stato giusto ma quando tutti si candidano" diventa necessario, aggiunge Calenda, "metterci la faccia. Non lo faccio con alcun piacere, ho aspettato fino all'ultimo ma penso che questa sia una sfida decisiva sul modello di Europa che si vuole".