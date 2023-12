Calcio: Torino-Empoli 1-0

Dopo il 3-0 all'Atalanta il Torino si conferma in casa contro l'Empoli conquistando tre punti pesanti. Decisiva la rete di Duvan Zapata che rilancia i granata per un posto in zona Europa. Succede quasi tutto nel primo tempo quando prima del gol poi decisivo del colombiano viene annullato un gol in rovesciata a Sanabria. Poi due reti annullate anche all'Empoli, al 31' quella di Ebuehi per un fuorigioco millimetrico, molto più netto l'offside che porta all'annullamento del pari di Cacace al 44'. Nella ripresa poche emozioni, con il Toro che gestisce il vantaggio rischiando soltanto sull'occasione di Cancellieri. Continua il momento negativo della formazione toscana ferma a 12 punti in piena zona retrocessione.