Cadono pezzi in cemento armato dal campanile di San Marco

Alcuni pezzi di cemento armato si sono staccati dalla cima del campanile di San Marco, a Venezia. Il materiale, che risale al 1902, ritenuto rivoluzionario per l'epoca, - racconta oggi Il Gazzettino - fu utilizzato nella ricostruzione del manufatto sull'intelaiatura interna della cuspide della torre. Il fenomeno al momento non desta tuttavia preoccupazioni. "Non ci sono pericoli immediati o a medio termine - ha riferito l'architetto Mario Piana, proto della Procuratoria di San Marco - ma vogliamo raccogliere tutte le informazioni necessarie per progettare un intervento di consolidamento che metta al sicuro per altri 100 anni quel cemento armato realizzato all'inizio del Novecento".