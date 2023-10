Bp, l'utile del trimestre in calo a 3,29 miliardi di dollari

Bp chiude il terzo trimestre con un utile netto rettificato di 3,29 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 8,15 miliardi di dollari dell'anno precedente, ma in aumento rispetto ai 2,59 miliardi del periodo precedente. Il risultato, secondo quanto riporta Bloomberg, è inferiore alle stime degli analisti che prevedevano 4,05 miliardi di dollari. Il gruppo ha confermato il riacquisto trimestrale di azioni per 1,5 miliardi di dollari. La divisione del settore petrolifero, secondo quanto rende noto il gruppo Bp, ha avuto un trimestre "molto forte" mentre quella relativa al gas è stata "debole" dopo un inizio d'anno "eccezionale". La disponibilità di raffinazione è aumentata di 2 punti percentuali rispetto un anno prima, al 96,3%, ma i margini sono diminuiti e la società prevede un ulteriore indebolimento nel quarto trimestre. Il l debito di Bp ha intanto ripreso a scendere di 1,3 miliardi di dollari a 22,3 miliardi. "Rimaniamo impegnati nell'esecuzione della nostra strategia, prevediamo di di far crescere gli utili nel corso di questo decennio e siamo sulla buona strada per offrire forti rendimenti per i nostri azionisti", afferma il neo amministratore delegato Murray Auchincloss, che prebde il posto di Bernard Looney dopo le dimissioni a sorpresa.