Borse europee in crescita, inflazione in frenata

L'inflazione allenta la presa, negli Stati Uniti la crescita rallenta e sulle Borse tornano gli acquisti. La seduta si è conclusa in Europa ai massimi di un mese, con i titoli immobiliari e quelli del lusso a guidare i rialzi, sulla scia delle attese che i tassi di interesse abbiano raggiunto il picco. L'indice Stoxx 600 ha chiuso la sessione in rialzo dell'1,3%, Londra è tornata in territorio positivo ma senza strappi (+0,2%), più deciso il rialzo di Milano (+1,45%), Parigi (+1,39%) e Francoforte (+1,76%). Tra i titoli del lusso, spinti da un report di Bain che prevede una crescita dell'8-10%, in evidenza Lvmh (+2%), Kering (+3,6%), Tod's (+3%) e Burberry (+1,94%). Le telecomunicazioni sono state tra i rari settori sottoperformanti, trascinate al ribasso da Vodafone (-5,54%) che ha riportato risultati più deboli del previsto, sotto il peso degli elevati costi energetici. A Milano Tim ha tenuto, chiudendo in rialzo dello 0,84% e Inwit ha guadagnato l'1,79%. Sul listino principale si sono messi in evidenza Diasorin (+6,88%) dopo l'assoluzione dell'amministratore delegato Carlo Rosa dalle accuse di insider trading; Erg (+6,6%) dopo i conti e Mps (+5,08%) in spolvero da alcuni giorni. Pesante invece Leonardo che ha perso il 2,93%. Fuori dal listino principale occhi su Mfe (A +5,77% e B +3,70%) sulla scia di Prosieben che ha guadagnato il 10% dopo i conti.