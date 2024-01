Borse europee in avvio positivo, attenzione alle banche centrali

Le Borse europee hanno aperto in aumento, seguendo la performance positiva di Wall Street. Attualmente, l'attenzione è rivolta alle prossime decisioni delle banche centrali riguardo alla riduzione dei tassi di interesse. In particolare, si attende l'intervento della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, al World Economic Forum di Davos. L'avvio è stato positivo per le principali piazze finanziarie: Londra (+0,62%), Parigi (+0,61%) e Francoforte (+0,36%).