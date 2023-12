Borsa USA, Dow Jones +0,25%, Nasdaq +0,74% Wall Street apre positiva: il Dow Jones guadagna lo 0,25%, il Nasdaq avanza dello 0,74% e lo S&P 500 sale dello 0,55%. I punti raggiunti sono 36.144,36 per il Dow Jones, 14.251,38 per il Nasdaq e 4574,14 per lo S&P 500.